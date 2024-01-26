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Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку выписали из больницы

Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку Симонову выписали из больницы
Мария Симонова 24 января ударилась головой об лед при падении с поддержки на соревнованиях в Москве. 14-летней фигуристке диагностировали сотрясение мозга
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Фигуристку Марию Симонову, которая была госпитализирована 24 января после падения с поддержки на соревнованиях в Москве, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила ее мать Ирина Симонова.

«Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома», — сказала Симонова.

Спортсменку увезли на скорой с соревнований на призы президента Федерацию фигурного катания на коньках Москвы — во время короткой программы партнер не удержал ее, она упала на лед и ударилась головой. Гендиректор федерации Нина Мозер отметила, что падение 14-летней фигуристки было очень серьезным, но пара докатала программу.

Фигуристка Симонова получила сотрясение мозга после удара головой об лед
Спорт
Фото:Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Симоновой диагностировали сотрясение мозга.

Симонова выступает в паре с Мартином Бреславским у тренера Сергея Рослякова.

Фигуристы в прошлом сезоне стали вторыми в старшей возрастной группе на первенстве России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание
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В Москве 14-летнюю фигуристку увезли на скорой после удара головой об лед
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