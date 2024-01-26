Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку выписали из больницы
Фигуристку Марию Симонову, которая была госпитализирована 24 января после падения с поддержки на соревнованиях в Москве, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила ее мать Ирина Симонова.
«Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома», — сказала Симонова.
Спортсменку увезли на скорой с соревнований на призы президента Федерацию фигурного катания на коньках Москвы — во время короткой программы партнер не удержал ее, она упала на лед и ударилась головой. Гендиректор федерации Нина Мозер отметила, что падение 14-летней фигуристки было очень серьезным, но пара докатала программу.
Симоновой диагностировали сотрясение мозга.
Симонова выступает в паре с Мартином Бреславским у тренера Сергея Рослякова.
Фигуристы в прошлом сезоне стали вторыми в старшей возрастной группе на первенстве России.
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