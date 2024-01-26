Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку Симонову выписали из больницы

Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку выписали из больницы

Мария Симонова 24 января ударилась головой об лед при падении с поддержки на соревнованиях в Москве. 14-летней фигуристке диагностировали сотрясение мозга

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Фигуристку Марию Симонову, которая была госпитализирована 24 января после падения с поддержки на соревнованиях в Москве, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила ее мать Ирина Симонова.

«Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома», — сказала Симонова.

Спортсменку увезли на скорой с соревнований на призы президента Федерацию фигурного катания на коньках Москвы — во время короткой программы партнер не удержал ее, она упала на лед и ударилась головой. Гендиректор федерации Нина Мозер отметила, что падение 14-летней фигуристки было очень серьезным, но пара докатала программу.

Симоновой диагностировали сотрясение мозга.

Симонова выступает в паре с Мартином Бреславским у тренера Сергея Рослякова.

Фигуристы в прошлом сезоне стали вторыми в старшей возрастной группе на первенстве России.