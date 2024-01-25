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Фигуристка Симонова получила сотрясение мозга после удара головой об лед

Федерация: у фигуристки Симоновой диагностировали небольшое сотрясение мозга
В московской федерации сообщили, что Мария Симонова остается в больнице под наблюдением врачей, которые отмечают положительную динамику. 24 января фигуристка ударилась головой об лед при падении
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Фигуристка Мария Симонова, накануне упавшая с поддержки на соревнованиях в Москве, получила небольшое сотрясение мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ).

Симонову увезли на скорой с соревнований на призы президента ФФККМ — во время короткой программы партнер не удержал ее, она упала на лед и ударилась головой. Гендиректор федерации Нина Мозер отметила, что падение 14-летней фигуристки было очень серьезным, но пара докатала программу.

«Привлечены лучшие нейрохирурги Москвы. <...> Динамика положительная, со слов лечащего врача, она чувствует себя хорошо», — рассказали в ФФККМ.

В Москве 14-летнюю фигуристку увезли на скорой после удара головой об лед
Спорт

Симонова выступает в паре с Мартином Бреславским у тренера Сергея Рослякова.

Фигуристы в прошлом сезоне стали вторыми в старшей возрастной группе на первенстве России.

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