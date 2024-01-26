Медведев пошутил о недостатке сна после выхода в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинальном матче Australian Open в традиционном послании на видеокамере пошутил над недостатком сна.
«Не выспался, ну и ладно», — написал Медведев, оставив свой автограф.
Медведев победил Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3, теннисисты провели на корте почти четыре с половиной часа.
Во втором круге российский теннисист обыграл в пяти сетах финна Эмиля Руусувуори, причем встреча завершилась около четырех утра по местному времени. После этого Медведев несколько раз писал на видеокамерах о том, что не высыпается.
В решающем матче соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер (четвертый номер рейтинга ATP), победивший в своем полуфинале серба Новака Джоковича.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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