 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Медведев пошутил о недостатке сна после выхода в финал Australian Open

Даниил Медведев оставил послание на камере после выхода в финал Australian Open
Российский теннисист, победивший в пяти сетах Александра Зверева, написал на камере: «Не выспался, ну и ладно»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинальном матче Australian Open в традиционном послании на видеокамере пошутил над недостатком сна.

«Не выспался, ну и ладно», — написал Медведев, оставив свой автограф.

Фото: twitter.com/TheTennisLetter

Медведев победил Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3, теннисисты провели на корте почти четыре с половиной часа.

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уступая по сетам 0:2
Спорт
Даниил Медведев

Во втором круге российский теннисист обыграл в пяти сетах финна Эмиля Руусувуори, причем встреча завершилась около четырех утра по местному времени. После этого Медведев несколько раз писал на видеокамерах о том, что не высыпается.

В решающем матче соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер (четвертый номер рейтинга ATP), победивший в своем полуфинале серба Новака Джоковича.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Даниил Медведев Александр Зверев
Материалы по теме
Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open
Спорт
Джокович впервые за шесть лет проиграл Australian Open
Спорт
Китаянка не пустила украинку в финал Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
Отток средств из биткоин-ETF и тарифы для майнеров. События недели Крипто, 17:40
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 17:39
Как досрочно включить свой дом в программу капремонта по новому закону РБК+, 17:39
Организаторы «Игр Будущего» сформировали команду из 2 тыс. волонтеров Отрасли, 17:36
Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена Политика, 17:36
Эстония одобрила экстрадицию основателей криптопирамиды HashFlare в США Крипто, 17:26
Голкипер «Салавата» извинился за мат в прямом эфире после матча КХЛ Спорт, 17:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Первая женщина-глава системно значимого банка покинет свой пост Финансы, 17:23
FT узнала о планах Илона Маска привлечь $6 млрд для своего ИИ-стартапа Инвестиции, 17:21
Суд в Москве арестовал «сотрудничавшего» с иностранным государством Политика, 17:17
Денежный вопрос: как говорить о финансах в паре Pro, 17:13
Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие» Общество, 17:13
Графен, спутник, нейросети: главные российские достижения науки и техники Тренды, 17:10
РЖД увеличат количество пассажирских поездов в Калининград Общество, 17:02