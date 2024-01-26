 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович впервые за шесть лет проиграл Australian Open

Джокович впервые с 2018 года проиграл Australian Open и не вышел в финал
Джокович проиграл в полуфинале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру. В другом полуфинале встретятся Даниил Медведев и Александр Зверев
Янник Синнер и Новак Джокович
Янник Синнер и Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог защитить титул чемпиона Australian Open, проиграв 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале. Матч в Мельбурне завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Синнера

Джокович в четвертый раз в истории Australian Open уступал с разницей в два сета. В подобной ситуации он оказывался в матчах с россиянином Маратом Сафиным (2005), швейцарцем Роджером Федерером (2007) и Чон Хёном (Южная Корея).

Игра прерывалась в третьем сете при счете при счете 6:1, 6:2, 5:5, когда одному из болельщиков стало плохо.

Матч Джоковича на Australian Open прервали
Спорт
Новак Джокович

Серб впервые с 2018 года проиграл на Australian Open. Предыдущее поражение он потерпел в матче с Чон Хёном в четвертом раунде турнира. В дальнейшем он неизменно побеждал на Australian Open (в 2022 году пропустил турнир из-за антиковидных ограничений).

36-летний Джокович впервые в своей карьере не смог создать ни одного брейк-пойта в матче на турнире «Большого шлема».

Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя т.н. Большой тройки (Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Джокович рекордное количество раз становился чемпионом турнира — 10. Несмотря на поражение, серб сохранит первое место в рейтинге ATP.

Синнер, четвертая ракетка мира, второй раз играл в полуфинале турнира «Большого шлема» — в прошлом году на этой стадии Уимблдона он уступил как раз Джоковичу, и это было единственное поражение итальянца в десяти последних матчах с соперниками из топ-5 рейтинга.

Синнер стал пятым итальянцем в истории в финале «мейджора» и самым молодым игроком, вышедшим в финал Australian Open после Джоковича (2008 год). Также он стал первым в истории итальянцем в финале Australian Open.

Кроме того, Синнер стал первым итальянским игроком с момента публикации рейтинга ATP в 1973 году, который победил первую ракетку мира в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» (до этого было 23 попытки).

В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Новак Джокович Янник Синнер
Материалы по теме
Белоруска Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open
Спорт
Россиянка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Спорт
«Не хватило сил». Причины поражения Рублева в 1/4 финала Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 11:39
Кравчук предупреждал Клинтона о националистах и «имперских мечтах» России Политика, 11:38
Акции «Яндекса» подорожали на 9% за два дня в отсутствие новостей Инвестиции, 11:29
Леброна Джеймса рекордный 20-й раз выбрали для участия в Матче звезд НБА Спорт, 11:21
Суд продлил арест Гершковичу до конца марта Политика, 11:18
Игрок сборной Египта получил травму, неудачно сделав сальто на тренировке Спорт, 11:04
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способы Инвестиции, 11:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Присцилла. Элвис и Я». Обзор фильма о супруге короля рок-н-ролла Life, 11:00
«Бренд» золота как защитного актива: спасет ли драгметалл от кризиса Pro, 10:59
Китай попросил Иран сдержать хуситов Политика, 10:54
Пилот упавшего в Афганистане самолета опроверг наличие $1,2 млн на борту Общество, 10:51
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:35
Путин назвал заслуженным авторитет Индии на мировой арене Политика, 10:27
Россияне помогли аутсайдеру одержать победу в матче НХЛ Спорт, 10:23