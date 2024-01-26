Джокович впервые с 2018 года проиграл Australian Open и не вышел в финал

Джокович впервые за шесть лет проиграл Australian Open

Джокович проиграл в полуфинале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру. В другом полуфинале встретятся Даниил Медведев и Александр Зверев

Янник Синнер и Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог защитить титул чемпиона Australian Open, проиграв 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале. Матч в Мельбурне завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Синнера

Джокович в четвертый раз в истории Australian Open уступал с разницей в два сета. В подобной ситуации он оказывался в матчах с россиянином Маратом Сафиным (2005), швейцарцем Роджером Федерером (2007) и Чон Хёном (Южная Корея).

Игра прерывалась в третьем сете при счете при счете 6:1, 6:2, 5:5, когда одному из болельщиков стало плохо.

Серб впервые с 2018 года проиграл на Australian Open. Предыдущее поражение он потерпел в матче с Чон Хёном в четвертом раунде турнира. В дальнейшем он неизменно побеждал на Australian Open (в 2022 году пропустил турнир из-за антиковидных ограничений).

36-летний Джокович впервые в своей карьере не смог создать ни одного брейк-пойта в матче на турнире «Большого шлема».

Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя т.н. Большой тройки (Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль).

Джокович рекордное количество раз становился чемпионом турнира — 10. Несмотря на поражение, серб сохранит первое место в рейтинге ATP.

Синнер, четвертая ракетка мира, второй раз играл в полуфинале турнира «Большого шлема» — в прошлом году на этой стадии Уимблдона он уступил как раз Джоковичу, и это было единственное поражение итальянца в десяти последних матчах с соперниками из топ-5 рейтинга.

Синнер стал пятым итальянцем в истории в финале «мейджора» и самым молодым игроком, вышедшим в финал Australian Open после Джоковича (2008 год). Также он стал первым в истории итальянцем в финале Australian Open.

Кроме того, Синнер стал первым итальянским игроком с момента публикации рейтинга ATP в 1973 году, который победил первую ракетку мира в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» (до этого было 23 попытки).

В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев.