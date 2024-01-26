Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уступая по сетам 0:2
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил представителя Германии Александра Зверева, шестую ракетку мира, со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Теннисисты провели на корте четыре часа и 22 минуты.
В личных встречах у Медведева и Зверева счет стал 12–7 в пользу россиянина. В прошлом году они играли друг против друга шесть раз, Медведев выиграл пять поединков.
В решающем матче соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер (четвертый номер рейтинга ATP), победивший в своем полуфинале действующего чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7, 6:3).
В личных встречах у Медведева и Синнера счет 6–3 в пользу россиянина, но он проиграл итальянцу три последних матча.
Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. На его счету есть победа на US Open 2021 года, на Australian Open россиянин дважды играл в финале (2021, 2022), уступая в решающих матчах испанцу Рафаэлю Надалю и Джоковичу.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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