Футболисты устроили забастовку на Кубке Африки из-за невыплаты бонусов
Тренировка сборной Гвинеи на Кубке африканских наций в четверг, 25 января, не состоялась по причине забастовки игроков национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport.
Футболисты были недовольны из-за невыплаты бонусов за выход в плей-офф турнира. Они должны были получить по $10 тыс. на человека.
Представитель гвинейских властей посетил расположение сборной и пообещал вернуться в субботу с деньгами, но игроков это не убедило и занятие не состоялось. Источники RMC Sport сообщают, что стороны скоро договорятся.
Сборная Гвинеи 28 января сыграет против команды Экваториальной Гвинеи в 1/8 финала турнира, который проходит в Кот-д'Ивуаре.
На групповом этапе гвинейцы сыграли вничью с Камеруном (1:1), обыграли Гамбию (1:0) и уступили Сенегалу (0:2). Они вышли в плей-офф с третьего места в квартете.
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