Футболисты устроили забастовку на Кубке Африки из-за невыплаты бонусов

Игроки сборной Гвинеи пропустили занятие из-за того, что не получили бонусы за выход в плей-офф турнира, которые составляют по $10 тыс. на человека. Команду 28 января ждет матч 1/8 финала

Игроки сборной Гвинеи (Фото: Global Look Press)

Тренировка сборной Гвинеи на Кубке африканских наций в четверг, 25 января, не состоялась по причине забастовки игроков национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport.

Футболисты были недовольны из-за невыплаты бонусов за выход в плей-офф турнира. Они должны были получить по $10 тыс. на человека.

Представитель гвинейских властей посетил расположение сборной и пообещал вернуться в субботу с деньгами, но игроков это не убедило и занятие не состоялось. Источники RMC Sport сообщают, что стороны скоро договорятся.

Сборная Гвинеи 28 января сыграет против команды Экваториальной Гвинеи в 1/8 финала турнира, который проходит в Кот-д'Ивуаре.

На групповом этапе гвинейцы сыграли вничью с Камеруном (1:1), обыграли Гамбию (1:0) и уступили Сенегалу (0:2). Они вышли в плей-офф с третьего места в квартете.