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Игрок сборной Египта получил травму, неудачно сделав сальто на тренировке

Игрок сборной Египта Ашур получил сотрясение мозга, сделав сальто на тренировке
Основной полузащитник сборной Египта Эмам Ашур во время исполнения этого акробатического элемента ударился головой и получил сотрясение мозга. Теперь он пропустит матч плей-офф на Кубке Африки
Эмам Ашур (слева)
Эмам Ашур (слева) (Фото: Luc Gnago / Reuters)

Футболист сборной Египта Эмам Ашур получил травму после того, как попытался сделать сальто на тренировке во время Кубка африканских наций. Об этом сообщает RMC Sport.

25-летний полузащитник «Аль-Ахли» во время исполнения этого акробатического элемента ударился головой и получил сотрясение мозга. Ашур теперь пропустит матч 1/8 финала против ДР Конго, который пройдет 28 января.

«Ашур был немедленно доставлен в больницу и прошел все обследования, которые подтвердили, что он получил сотрясение мозга. Сейчас его состояние стабильное. Игрок останется под медицинским наблюдением в больнице в течение 24 часов», — сообщили в федерации футбола страны.

Ашур провел на Кубке африканских наций все три игры на групповом этапе, не отметившись результативными действиями.

Ранее из-за травмы сборная Египта лишилась своего лидера — форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

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