Игрок сборной Египта получил травму, неудачно сделав сальто на тренировке

Основной полузащитник сборной Египта Эмам Ашур во время исполнения этого акробатического элемента ударился головой и получил сотрясение мозга. Теперь он пропустит матч плей-офф на Кубке Африки

Эмам Ашур (слева) (Фото: Luc Gnago / Reuters)

Футболист сборной Египта Эмам Ашур получил травму после того, как попытался сделать сальто на тренировке во время Кубка африканских наций. Об этом сообщает RMC Sport.

25-летний полузащитник «Аль-Ахли» во время исполнения этого акробатического элемента ударился головой и получил сотрясение мозга. Ашур теперь пропустит матч 1/8 финала против ДР Конго, который пройдет 28 января.

«Ашур был немедленно доставлен в больницу и прошел все обследования, которые подтвердили, что он получил сотрясение мозга. Сейчас его состояние стабильное. Игрок останется под медицинским наблюдением в больнице в течение 24 часов», — сообщили в федерации футбола страны.

Ашур провел на Кубке африканских наций все три игры на групповом этапе, не отметившись результативными действиями.

Ранее из-за травмы сборная Египта лишилась своего лидера — форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.