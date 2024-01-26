Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Первая ракетка мира отметил, что возлагает большие надежды на победу на других турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх в Париже

Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open началом заката его карьеры. Об этом 36-летний серб заявил на пресс-конференции.

«Я все еще возлагаю большие надежды на другие турниры «Большого шлема», Олимпийские игры и любые турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона», — сказал Джокович.

Серб отметил, что не привык к поражениям на Australian Open. «Для меня было невероятно приятно начинать большую часть своих сезонов с победы на турнире «Большого шлема» и ни разу не проигрывать в полуфиналах или финалах в Австралии. Но на этот раз все немного по-другому, но это не обязательно означает, что это является началом конца, как некоторым люди нравится это называть. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона», — добавил Джокович.

Ранее серб назвал матч против Синнера одним из худших в своей карьере.

Джокович уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. Для серба это было первое поражение на Australian Open c 2018 года.

Тем не менее Джокович останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Австралии, который он выигрывал десять раз в своей карьере.