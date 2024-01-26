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Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Джокович отказался считать началом конца проигрыш Синнеру на Australian Open
Первая ракетка мира отметил, что возлагает большие надежды на победу на других турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх в Париже
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open началом заката его карьеры. Об этом 36-летний серб заявил на пресс-конференции.

«Я все еще возлагаю большие надежды на другие турниры «Большого шлема», Олимпийские игры и любые турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона», — сказал Джокович.

Серб отметил, что не привык к поражениям на Australian Open. «Для меня было невероятно приятно начинать большую часть своих сезонов с победы на турнире «Большого шлема» и ни разу не проигрывать в полуфиналах или финалах в Австралии. Но на этот раз все немного по-другому, но это не обязательно означает, что это является началом конца, как некоторым люди нравится это называть. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона», — добавил Джокович.

Джокович назвал матч против Синнера одним из худших в карьере
Спорт
Новак Джокович

Ранее серб назвал матч против Синнера одним из худших в своей карьере.

Джокович уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. Для серба это было первое поражение на Australian Open c 2018 года.

Тем не менее Джокович останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Австралии, который он выигрывал десять раз в своей карьере.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Новак Джокович Янник Синнер
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