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Джокович назвал матч против Синнера одним из худших в карьере

Джокович назвал матч против Синнера одним из худших в карьере на «Большом шлеме»
Первая ракетка мира заявил, что был шокирован уровнем своей игры в этом полуфинальном матче на Australian Open. По словам серба, весь турнир в Австралии он играл недостаточно хорошо
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович считает матч против итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open одним из худших для себя на турнирах «Большого шлема». Об этом 36-летний серб заявил на пресс-конференции.

«Он меня полностью переиграл. Я был очень шокирован своим уровнем, это был один из худших матчей на турнирах «Большого шлема», в которых я когда-либо играл. По крайней мере из того, что я помню», — сказал Джокович.

Джокович впервые за шесть лет проиграл Australian Open
Спорт
Янник Синнер и Новак Джокович

По словам Джоковича, весь турнир он не играл даже близко к тому, на что способен. «Может быть, матч против Маннарино [в 1/8 финала] был отличным, но в большинстве встреч я играл не на должном уровне, как обычно здесь, в Австралии. <...> Можно сказать, что полуфинал — это отличный результат, но я всегда ожидаю большего, но сегодня этого не произошло», — сказал серб.

Джокович уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. Для серба это было первое поражение на Australian Open c 2018 года.

В этой игре Джокович впервые в своей карьере не смог создать ни одного брейк-пойнта в матче на турнире «Большого шлема».

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теннис Australian Open Новак Джокович Янник Синнер
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