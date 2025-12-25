«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов
Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов по версии портала Transfermarkt.
В рейтинге «Зенит» занял 69-е место при общей стоимости состава €174,90 млн. «Спартак» расположился на 97-й строчке, а стоимость его игроков оценивается в €131,35 млн.
Тройку лидеров возглавляет мадридский «Реал» (€1,38 млрд), следом идет лондонский «Арсенал» (€1,29 млрд), замыкает «Манчестер Сити» (€1,19 млрд).
Ранее Transfermarkt назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), а российских легионеров Матвея Сафонова и Александра Головина одними из самых подешевевших во Франции.
Перед зимним перерывом команды РПЛ сыграли 18 туров. «Зенит» занял второе место турнирной таблицы, на счету клуба 39 очков. «Спартак» (29) расположился на шестой позиции.
