 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,6 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,85 x 3,2 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов

Transfermarkt опубликовал список 100 клубов мира с самыми дорогими составами. «Зенит» занял в нем 69-е место, а «Спартак» расположился на 97-м
ФК &laquo;Зенит&raquo;
ФК «Зенит» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов по версии портала Transfermarkt.

В рейтинге «Зенит» занял 69-е место при общей стоимости состава €174,90 млн. «Спартак» расположился на 97-й строчке, а стоимость его игроков оценивается в €131,35 млн.

Тройку лидеров возглавляет мадридский «Реал» (€1,38 млрд), следом идет лондонский «Арсенал» (€1,29 млрд), замыкает «Манчестер Сити» (€1,19 млрд).

Ранее Transfermarkt назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), а российских легионеров Матвея Сафонова и Александра Головина одними из самых подешевевших во Франции.

Перед зимним перерывом команды РПЛ сыграли 18 туров. «Зенит» занял второе место турнирной таблицы, на счету клуба 39 очков. «Спартак» (29) расположился на шестой позиции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Зенит ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Нападающий «Зенита» вошел в пятерку лучших молодых игроков мира до 20 лет
Спорт
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки
Спорт
Уволенный из «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
В «Яндекс Go» появилась функция визуализации спроса на такси Авто, 14:39
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10