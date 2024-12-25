Черчесов заявил, что его не удивляют слухи о возможной отставке
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил «Спорт-Экспрессу», что уже давно ничему не удивляется, в том числе слухам о своей отставке.
В понедельник спортивный комментатор Ермухамед Маулен сообщил в телеграм-канале, что юристы Казахстанской федерации футбола (КФФ) изучают, как расторгнуть контракт с российским тренером. На следующий день КФФ опровергла информацию об отставке.
Черчесов сказал, что заниматься подтверждением или опровержением информации об увольнении должна КФФ, что она и сделала.
«Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанных с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026», — добавил тренер.
Черчесов пока не встречался с новым главой КФФ Маратом Омаровым, но считает, что пообщаться им необходимо. «Ведь, помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ, есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит», — сказал тренер.
Черчесов во главе сборной Казахстана взял одно очко в шести матчах, его команда ни разу не забила.
В квалификации ЧМ-2026 Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
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