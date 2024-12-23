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В казахстанской федерации ответили на сообщения об отставке Черчесова

Управляющий директор КФФ: сообщения об уходе Черчесова — очередные слухи
Ранее в понедельник о скором уходе Черчесова из сборной Казахстана сообщил спортивный комментатор Маулен. Управляющий директор и вице-президент казахстанской федерации назвали это слухами
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Информация о скорой отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана является слухами, заявил «Матч ТВ» управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов.

«Слухи, видимо. По-моему, никаких разговоров об этом не было», — сказал Бекенов.

Вице-президент КФФ Рохус Шох также сказал Sport24, что «это очередные слухи», которые никому в организации комментировать не хочется.

Ранее в понедельник спортивный комментатор и экс-глава пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен сообщил в телеграм-канале, что юристы изучают, как расторгнуть контракт с российским тренером, а на его место рассматривают двух казахстанских и двух европейских специалистов.

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Станислав Черчесов

Новым главой КФФ 20 декабря стал Марат Омаров.

Черчесов провел первый матч в сборной Казахстана в сентябре. Команда под его руководством взяла только одно очко в шести матчах (не забив ни разу и пропустив 15 голов) и досрочно вылетела в третий дивизион Лиги наций УЕФА.

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Анна Сатдинова
Футбол Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
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