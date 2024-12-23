В казахстанской федерации ответили на сообщения об отставке Черчесова
Информация о скорой отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана является слухами, заявил «Матч ТВ» управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов.
«Слухи, видимо. По-моему, никаких разговоров об этом не было», — сказал Бекенов.
Вице-президент КФФ Рохус Шох также сказал Sport24, что «это очередные слухи», которые никому в организации комментировать не хочется.
Ранее в понедельник спортивный комментатор и экс-глава пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен сообщил в телеграм-канале, что юристы изучают, как расторгнуть контракт с российским тренером, а на его место рассматривают двух казахстанских и двух европейских специалистов.
Новым главой КФФ 20 декабря стал Марат Омаров.
Черчесов провел первый матч в сборной Казахстана в сентябре. Команда под его руководством взяла только одно очко в шести матчах (не забив ни разу и пропустив 15 голов) и досрочно вылетела в третий дивизион Лиги наций УЕФА.
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