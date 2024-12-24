В казахстанской федерации опровергли информацию об отставке Черчесова
Информация о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола (КФФ), опубликованном в телеграм-канале КФФ.
«В настоящее время Станислав Черчесов продолжает работать на посту главного тренера национальной сборной и работает по контракту с КФФ. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам информации», — говорится в заявлении федерации.
Накануне спортивный комментатор и экс-глава пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен сообщил, что юристы изучают, как расторгнуть контракт с российским тренером, а на его место рассматривают двух казахстанских и двух европейских специалистов.
В начале ноября Адилет Барменкулов, пригласивший Черчесова в сборную, покинул пост главы КФФ. Новым главой КФФ 20 декабря стал Марат Омаров.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова взяла только одно очко в шести матчах (не забив ни разу и пропустив 15 голов) и досрочно вылетела в третий дивизион Лиги наций УЕФА.
В отборе на ЧМ-2026 Казахстан попал в группу J с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.
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