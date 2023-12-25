Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев вошел в топ-3 по сейвам в Лиге Европы

Российский вратарь вошел в топ-3 по сейвам в Лиге Европы

Выступающий за азербайджанский «Карабах» Андрей Лунев на групповом этапе турнира провел шесть матчей и помог команде выйти в плей-офф. В среднем Лунев делал чуть меньше четырех сейвов за игру

Андрей Лунев (Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянин Андрей Лунев занял третье место среди вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

Лунев в составе азербайджанского «Карабаха» сыграл шесть матчей в группе H, в том числе трижды сохранил ворота в неприкосновенности, а всего пропустил восемь голов.

На счету Лунева 23 сейва (в среднем 3,84 за матч).

Первое место в списке занял бразилец Вана из кипрского «Ариса» (30 сейвов, в том числе один на пенальти), второе — босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» (27).

«Карабах» занял второе место в группе и вышел в 1/16 финала, где 15 и 22 февраля сыграет с португальской «Брагой».

Луневу 32 года, он стал игроком азербайджанского клуба в августе.

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На счету голкипера семь матчей за сборную России.