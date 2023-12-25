Российский вратарь вошел в топ-3 по сейвам в Лиге Европы
Россиянин Андрей Лунев занял третье место среди вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.
Лунев в составе азербайджанского «Карабаха» сыграл шесть матчей в группе H, в том числе трижды сохранил ворота в неприкосновенности, а всего пропустил восемь голов.
На счету Лунева 23 сейва (в среднем 3,84 за матч).
Первое место в списке занял бразилец Вана из кипрского «Ариса» (30 сейвов, в том числе один на пенальти), второе — босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» (27).
«Карабах» занял второе место в группе и вышел в 1/16 финала, где 15 и 22 февраля сыграет с португальской «Брагой».
Луневу 32 года, он стал игроком азербайджанского клуба в августе.
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На счету голкипера семь матчей за сборную России.
Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Браги» в матче 15 февраля с коэффициентом 1,37, на победу «Карабаха» — с коэффициентом 8,50.