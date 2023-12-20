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Футбольная сборная России впервые за 2 года сыграет с командой из Европы

Сборные России и Сербии по футболу проведут товарищеский матч в марте 2024 года
Глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча против команды Сербии в марте 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

«Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдет в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан», — цитирует Дюкова «РИА Новости».

По словам Дюкова, согласование от УЕФА РФС получил.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, в свою очередь, рассказал, что в следующем году сборная России также может провести матч против Белоруссии. «Мы ведем переговоры с Белоруссией, есть высокая вероятность, что мы сыграем с ними в следующем году. Но точно не в марте», — отметил Митрофанов.

На прошлой неделе сербское агентство Tanjug сообщало, что игра пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене». Для российской команды это может стать первой встречей с европейской сборной за два года.

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлом году у РФС была договоренность о проведении игры против команды Боснии и Герцеговины, но в конце октября боснийская сторона отказалась от встречи.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Сербия
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Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА
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