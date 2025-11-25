Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка»
Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк из Канады дисквалифицирована на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
25-летняя канадка допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение менее чем 12-месячного периода — с октября 2024-го по июнь 2025 года. В июле спортсменка была временно отстранена до завершения слушаний.
Олексяк признала свои нарушения и согласилась на дисквалификацию. Дисквалификация спортсменки завершится 14 июля 2027 года.
Спортсмены заносят свое местоположение в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). В случае пропуска допинг-теста они получают так называемый флажок. Три «флажка» в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил. «Флажок» спортсмены получают, если допинг-офицер не нашел их по указанному в ADAMS адресу.
Олексяк является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем. Также в ее активе два серебра и четыре бронзы на Играх, два серебра и семь бронз на чемпионатах мира.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили