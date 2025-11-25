Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка»

Олимпийскую чемпионку по плаванию Олексяк дисквалифицировали за три «флажка»

Канадская пловчиха Пенни Олексяк допустила три нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации составил два года, он завершится 14 июля 2027-го

Пенни Олексяк (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк из Канады дисквалифицирована на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

25-летняя канадка допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение менее чем 12-месячного периода — с октября 2024-го по июнь 2025 года. В июле спортсменка была временно отстранена до завершения слушаний.

Олексяк признала свои нарушения и согласилась на дисквалификацию. Дисквалификация спортсменки завершится 14 июля 2027 года.

Спортсмены заносят свое местоположение в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). В случае пропуска допинг-теста они получают так называемый флажок. Три «флажка» в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил. «Флажок» спортсмены получают, если допинг-офицер не нашел их по указанному в ADAMS адресу.

Олексяк является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем. Также в ее активе два серебра и четыре бронзы на Играх, два серебра и семь бронз на чемпионатах мира.