Олимпийскую чемпионку по плаванию Олексяк отстранили за три «флажка»
Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк из Канады временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
25-летняя канадка допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение менее чем 12-месячного периода — с октября 2024-го по июнь 2025 года. Спортсменка была временно отстранена до завершения слушаний.
Спортсмены заносят свое местоположение в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). В случае пропуска допинг-теста они получают так называемый флажок. Три «флажка» в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил. «Флажок» спортсмены получают, если допинг-офицер не нашел их по указанному в ADAMS адресу.
Олексяк является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем. Также в ее активе два серебра и четыре бронзы на Играх, два серебра и семь бронз на чемпионатах мира.
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