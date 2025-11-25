Тренер раскрыла детали отмены выступления Мельниковой в финале бундеслиги
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко считает, что олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не будет выступать за TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической бундеслиги (DTL) из-за протеста со стороны Украины. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».
Ранее 25 ноября было объявлено, что российская гимнастка не выступит в финале DTL. Мельникова заявила, что «общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами». При этом в клубе, за который гимнастка выступала, заявили, что решение было принято «ради ее собственной безопасности» и «в целях защиты всех причастных лиц».
«История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, еще до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела», — рассказала Родионенко.
По словам Родионенко, Мельникова страшно возмущена и расстроена. «Она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна была быть к подобному готова», — отметила тренер.
Родионенко добавила, что «получилась история, когда одна страна возмущена». «Они обратились повторно, видимо, уже на другом уровне принятия решения, и вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала», — заключила тренер.
Россиянка подписала контракт с TSV Tittmoning-Chemnitz в начале ноября. 15 ноября Мельникова стала лучшей в многоборье в полуфинале бундеслиги.
Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
