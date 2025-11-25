 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер раскрыла детали отмены выступления Мельниковой в финале бундеслиги

Родионенко связала с протестом Украины недопуск Мельниковой на турнир в Германии
Валентина Родионенко рассказала, что был протест со стороны Украинской федерации гимнастики и «вмешалась чистая политика»
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко считает, что олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не будет выступать за TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической бундеслиги (DTL) из-за протеста со стороны Украины. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

Ранее 25 ноября было объявлено, что российская гимнастка не выступит в финале DTL. Мельникова заявила, что «общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами». При этом в клубе, за который гимнастка выступала, заявили, что решение было принято «ради ее собственной безопасности» и «в целях защиты всех причастных лиц».

«История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, еще до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела», — рассказала Родионенко.

По словам Родионенко, Мельникова страшно возмущена и расстроена. «Она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна была быть к подобному готова», — отметила тренер.

Родионенко добавила, что «получилась история, когда одна страна возмущена». «Они обратились повторно, видимо, уже на другом уровне принятия решения, и вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала», — заключила тренер.

Россиянка подписала контракт с TSV Tittmoning-Chemnitz в начале ноября. 15 ноября Мельникова стала лучшей в многоборье в полуфинале бундеслиги.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

