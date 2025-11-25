 Перейти к основному контенту
Мельникову не позвали на финал бундеслиги «ради безопасности участников»

Мельникову не позвали на финал бундеслиги «ради ее собственной безопасности»
В клубе, за который российская олимпийская чемпионка по спортивная гимнастике выступала, заявили, что это решение было принято «ради ее собственной безопасности» и «в целях защиты всех причастных лиц»
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не будет выступать за TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической бундеслиги (DTL) ради ее же безопасности, заявила управляющий директор команды Габи Фрезе.

«Мы, как клуб, решили, что ради ее собственной безопасности, безопасности наших гимнасток и безопасности всего финала в Гейдельберге мы не позволим Ангелине участвовать в турнире», — сказала Фрезе, чьи слова опубликованы на странице DTL в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В клубе подчеркнули, что это «решение принято исключительно в целях защиты всех причастных лиц и что никакие другие спортивно-правовые причины неприменимы».

Ранее 25 ноября было объявлено, что российская гимнастка не выступит в финале DTL. Мельникова заявила, что «общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами».

Россиянка подписала контракт с TSV Tittmoning-Chemnitz в начале ноября. 15 ноября Мельникова стала лучшей в многоборье в полуфинале бундеслиги.

TSV Tittmoning-Chemnitz столкнулся с критикой после подписания контракта с Мельниковой. В частности, мэр города Эсслинген Маттиас Клопфер, где прошел полуфинал бундеслиги, призывал клуб пересмотреть решение о приглашении россиянки.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова
спортсменка
18 июля 2000 года
