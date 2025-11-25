 Перейти к основному контенту
Мельникову не позвали на финал гимнастической бундеслиги на фоне критики

Олимпийская чемпионка, которая ранее выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, заявила, что «общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами»
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не будет выступать за TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической бундеслиги. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Я не получила приглашение на финал бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами», — написала Мельникова.

Россиянка подписала контракт с TSV Tittmoning-Chemnitz в начале ноября. 15 ноября Мельникова стала лучшей в многоборье в полуфинале бундеслиги. «Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей», — добавила спортсменка.

Мельникова отметила, что «каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты».

«Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом», — заключила гимнастка.

TSV Tittmoning-Chemnitz столкнулся с критикой после подписания контракта с Мельниковой. В частности, мэр города Эсслинген Маттиас Клопфер, где прошел полуфинал бундеслиги, призывал клуб пересмотреть решение о приглашении россиянки.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

