Реклама
Спорт
0

Махачев ответил на вопрос о дате следующего боя

Чемпион UFC Махачев рассказал о своем следующем бое: «В июле»
Чемпион UFC в полусреднем весе сообщил, что следующий его поединок может пройти в июле 2026 года
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев следующий бой собирается провести в июле 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.

«В июле», — ответил Махачев на соответствующий вопрос.

В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

После боя с Маддаленой Махачев говорил о желании провести поединок на турнире в Белом доме, который должен пройти в июне 2026 года.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Ранее он был чемпионом в легком весе.

Также Махачев сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
