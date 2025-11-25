Махачев ответил на вопрос о дате следующего боя
Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев следующий бой собирается провести в июле 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.
«В июле», — ответил Махачев на соответствующий вопрос.
В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
После боя с Маддаленой Махачев говорил о желании провести поединок на турнире в Белом доме, который должен пройти в июне 2026 года.
Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Ранее он был чемпионом в легком весе.
Также Махачев сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили