Махачев заявил о желании провести бой в Белом доме в честь юбилея Трампа

Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалена, став первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах

Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Чемпион UFC Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой заявил о желании провести бой на турнире в Белом доме. Об этом после боя заявил российский боец.

«Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!», — сказал Махачев после победы над Маддаленой.

Бой UFC состоится в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.

Махачев отобрал у Маддалены чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.