Реклама
Спорт⁠,
0

Махачев заявил о желании провести бой в Белом доме в честь юбилея Трампа

Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалена, став первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Чемпион UFC Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой заявил о желании провести бой на турнире в Белом доме. Об этом после боя заявил российский боец.

«Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!», — сказал Махачев после победы над Маддаленой.

Махачев заявил о сбывшейся мечте после завоевания второго титула UFC
Спорт
Ислам Махачев

Бой UFC состоится в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.

Махачев отобрал у Маддалены чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. 

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства Ислам Махачев Джек Делла Маддалена Дональд Трамп Белый дом
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

