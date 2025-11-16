 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин впервые завоевал два чемпионских титула в UFC

Махачев первым из России выиграл два чемпионских титула в UFC
Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Ислам Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, который прошел в Нью-Йорке.

Бой продолжался все пять пятиминутных раундов. На протяжении большего времени россиянин удерживал соперника в партере на спине.

Махачев впервые с ноября 2023 года не смог победить досрочно. После он провел четыре боя.

Махачев отобрал у Маддалены чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Россиянин в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владел Маддалена. Также россиянин тогда опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Лидером стал испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах.

Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Маддалены 18 побед и три поражения (до этого поединка последнее было в мае 2016-го).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Персоны
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

