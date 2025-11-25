Губернатор Травников назвал ошибкой назначение Буцаева в «Сибирь»

Олимпийский чемпион проработал главным тренером новосибирского клуба меньше двух месяцев

Вячеслав Буцаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Назначение Вячеслава Буцаева главным тренером клуба КХЛ «Сибирь» было ошибкой, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Наверное, с Буцаевым мы ошиблись, его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись», — цитирует Травникова ТАСС.

Буцаев сменил Вадима Епанчинцева 3 октября, но был уволен уже 14 ноября. При нем «Сибирь» проиграла 11 матчей подряд.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 30 матчах.

Травников выразил надежду на то, что «Сибирь» сможет побороться за место в плей-офф. «Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона, и тогда все шансы зацепиться за восьмое место и выйти в плей-офф у клуба есть», — сказал губернатор.

В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции, несколько сезонов провел в НХЛ. В качестве главного тренера в КХЛ 55-летний Буцаев ранее работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе».