Клуб КХЛ уволил второго за сезон главного тренера
Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в «Сибири».
Это уже вторая отставка в «Сибири» в нынешнем сезоне. В начале октября Вадим Епанчинцев был уволен в связи с неудовлетворительными результатами — только одна победа в основное время в десяти матчах на старте сезона.
Его сменил Буцаев, но наладить игру не смог. «Сибирь» проиграла последние 11 матчей. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 25 встречах.
В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции, несколько сезонов провел в НХЛ. В качестве главного тренера в КХЛ 55-летний Буцаев ранее работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе».
В ближайшем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» 15 ноября примет московское «Динамо».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России