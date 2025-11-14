Клуб КХЛ уволил второго за сезон главного тренера

Вячеслав Буцаев, который в начале октября сменил в «Сибири» Вадима Епанчинцева, проработал в команде чуть больше месяца

Вячеслав Буцаев (Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в «Сибири».

Это уже вторая отставка в «Сибири» в нынешнем сезоне. В начале октября Вадим Епанчинцев был уволен в связи с неудовлетворительными результатами — только одна победа в основное время в десяти матчах на старте сезона.

Его сменил Буцаев, но наладить игру не смог. «Сибирь» проиграла последние 11 матчей. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 25 встречах.

В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции, несколько сезонов провел в НХЛ. В качестве главного тренера в КХЛ 55-летний Буцаев ранее работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе».

В ближайшем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» 15 ноября примет московское «Динамо».