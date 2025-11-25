Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова
Бывший чемпион UFC американец Джон Джонс, который приехал в Грозный, сообщил в соцсети Х, что в Чечню его пригласил Рамзан Кадыров.
«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Столько еды мне еще не подавали, ел как король», — написал Джонс.
На вопрос одного из подписчиков, из чего он еще пострелял, Джонс ответил: «Несколько разных типов ленточных пулеметов, несколько действительно крутых автоматических АК и AR15, несколько пистолетов. День был отличный, я очень гордился тем, что хорошо показал себя на стрельбище. Ребята сразу поняли, что это не первый мой опыт».
Адаму Кадырову, занимающему пост секретаря Совбеза Чечни, 24 ноября исполнилось 18 лет.
Джонс — бывший чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях. В ММА он одержал 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. О завершении карьеры 38-летний американец объявил в июне.
