Непобежденный российский боец UFC нокаутировал серба в первом раунде

Азамат Мурзаканов победил Александра Ракича техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 321

Азамат Мурзаканов (Фото: Global Look Press)

Непобежденный российский боец Азамат Мурзаканов победил серба Александр Ракич турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

Всего на счету россиянина 16 побед в 16 поединках в ММА, шесть из них — в UFC. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

Ракичем располагался на седьмой строчке полутяжелого дивизиона. Всего на счету серба 14 побед и шесть поражений.