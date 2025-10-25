 Перейти к основному контенту
Непобежденный российский боец UFC нокаутировал серба в первом раунде

Непобежденный российский боец UFC Мурзаканов нокаутировал серба в первом раунде
Азамат Мурзаканов победил Александра Ракича техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 321
Азамат Мурзаканов
Азамат Мурзаканов (Фото: Global Look Press)

Непобежденный российский боец Азамат Мурзаканов победил серба Александр Ракич турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321
Спорт
Александр Волков

Всего на счету россиянина 16 побед в 16 поединках в ММА, шесть из них — в UFC. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

Ракичем располагался на седьмой строчке полутяжелого дивизиона. Всего на счету серба 14 побед и шесть поражений.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

