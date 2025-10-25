Непобежденный российский боец UFC нокаутировал серба в первом раунде
Непобежденный российский боец Азамат Мурзаканов победил серба Александр Ракич турнире UFC 321 в Абу-Даби.
Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.
Всего на счету россиянина 16 побед в 16 поединках в ММА, шесть из них — в UFC. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.
Ракичем располагался на седьмой строчке полутяжелого дивизиона. Всего на счету серба 14 побед и шесть поражений.
