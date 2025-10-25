 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321

Четыре российских бойца выступят на турнире UFC 321
На турнире UFC в Абу-Даби 25 октября выступят четыре российских бойца. Кто из россиян фаворит на турнире UFC 321 — в материале «РБК Спорт»
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Global Look Press)

Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера за титул в тяжелом весе поборются действующий чемпион Том Аспинэлл и француз Сирил Ган. В согласованной встрече состоится чемпионский бой в минимальном весе у женщин между представительницами Бразилии Вирной Яндироба и Маккензи Дерн.

Всего на турнире примут участие четыре российских бойца. При этом в главном карде поборются сразу три россиянина.

Кто из россиян выступит на турнире UFC 321

Икрам Алискеров

Фото: ikram_aliskerov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Российский боец Икрам Алискеров провел свой последний поединок в апреле 2025-го года. Тогда он победил техническим нокаутом бразильца Андре Муниса.

Алискерову 32 года, он одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. Он является чемпионом мира и Европы по самбо. Россиянин выступает в UFC с 2023-го года.

Алискеров отмечал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет его секундантом в бою на турнире UFC 321.

Соперником Алискерова на ближайшем турнире UFC будет кореец Пак Чун Ен. 34-летний кореец выступает в UFC с 2019 года. На счету Пак Чун Ен шесть поражений и 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Азамат Мурзаканов

Фото: Elsa / Getty Images

В декабре 2024-го года российский боец Азамат Мурзаканов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 180 дней. Дисквалификация Мурзаканова истекла 1 мая 2025 года.

После этого он успел провести один поединок. В своем последнем бою Мурзаканов техническим нокаутом победил бразильца Брендсона Рибейро.

Всего на счету россиянина 15 побед в 15 поединках в ММА, пять из них — в UFC. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC

На турнире UFC 321 Мурзаканов встретится с сербом Александром Ракичем, который располагается на седьмой строчке полутяжелого дивизиона. Всего на счету серба 14 побед и пять поражений.

По мнению бывшего чемпиона UFC в двух весовых категория Генри Сехудо, Мурзаканов является будущим претендентом на титул. «Я поставлю свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжелом весе!» — написал Сехудо на своей странице в Х.

Александр Волков

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Российский боец Александр Волков на турнире в Абу-Даби проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Этот поединок станет претенденстким. В случае победы Волков подерется за титул.

В своем последнем бою в декабре 2024 года российский боец уступил раздельным решением судей французу Сирилу Гану. Всего на счету 36-летнего Волкова 38 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает второе место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.

Алмейда заявил, что в бою с Волковым будет драться, «будто на кону чемпионский пояс». «Я уже изучил его стиль, сильные и слабые стороны», — заявил на You-Tube-канале The Ariel Helwani Show бразилец.

У 34-летнего Алмейды 22 победы и три поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.

Действующий чемпион тяжелого веса Том Аспиналл заявил, что российский боец является небольшим фаворитом в бою между Волковым и Алмейдой.

«Честно говоря, я считаю, что Волков выиграл у Сирила Гана в прошлом поединке. Он находится в отличной форме. Но и Алмейда хорош. Правда, я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы делать выводы уже сейчас. На данный момент сложно дать точный прогноз, но я бы отдал предпочтение Волкову», — сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Умар Нурмагомедов

Фото: AP / TASS

Россиянин Умар Нурмагомедов в последнем поединке 19 января проиграл в титульном бою Мерабу Двалишвили, потерпев первое поражение в ММА в карьере при 18 победах. В том бою российский боец сломал руку.

29-летний Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

На турнире в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с американцем Марио Баутистой, который занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC.

Баутиста заявил, что был бы рад провести с Умаром Нурмагомедовым пятираундовый бой, отметив, что ему это «сыграло бы на пользу».

«Мы определенно не считаем их непобедимыми. Все эти парни хороши в грэпплинге. Хабиб был просто великолепен. Все ожидают, что и остальные будут такими, но это не так. Думаю, что у нас есть все инструменты, чтобы подготовиться к ним. Почему нет?», — цитирует Баутиста MMA Junkie.

32-летний Баутиста в своем последнем бою в июне 2025-го года одержал победу над американцем Патчи Миксом единогласным решением судей. Всего на счету Баутиста в ММА 16 побед и два поражения.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
единоборства смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов Александр Волков (боец UFC)
