Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321
Турнир UFC 321 состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера за титул в тяжелом весе поборются действующий чемпион Том Аспинэлл и француз Сирил Ган. В согласованной встрече состоится чемпионский бой в минимальном весе у женщин между представительницами Бразилии Вирной Яндироба и Маккензи Дерн.
Всего на турнире примут участие четыре российских бойца. При этом в главном карде поборются сразу три россиянина.
Кто из россиян выступит на турнире UFC 321
Икрам Алискеров
Российский боец Икрам Алискеров провел свой последний поединок в апреле 2025-го года. Тогда он победил техническим нокаутом бразильца Андре Муниса.
Алискерову 32 года, он одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. Он является чемпионом мира и Европы по самбо. Россиянин выступает в UFC с 2023-го года.
Алискеров отмечал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет его секундантом в бою на турнире UFC 321.
Соперником Алискерова на ближайшем турнире UFC будет кореец Пак Чун Ен. 34-летний кореец выступает в UFC с 2019 года. На счету Пак Чун Ен шесть поражений и 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.
Азамат Мурзаканов
В декабре 2024-го года российский боец Азамат Мурзаканов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 180 дней. Дисквалификация Мурзаканова истекла 1 мая 2025 года.
После этого он успел провести один поединок. В своем последнем бою Мурзаканов техническим нокаутом победил бразильца Брендсона Рибейро.
Всего на счету россиянина 15 побед в 15 поединках в ММА, пять из них — в UFC. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC
На турнире UFC 321 Мурзаканов встретится с сербом Александром Ракичем, который располагается на седьмой строчке полутяжелого дивизиона. Всего на счету серба 14 побед и пять поражений.
По мнению бывшего чемпиона UFC в двух весовых категория Генри Сехудо, Мурзаканов является будущим претендентом на титул. «Я поставлю свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжелом весе!» — написал Сехудо на своей странице в Х.
Александр Волков
Российский боец Александр Волков на турнире в Абу-Даби проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Этот поединок станет претенденстким. В случае победы Волков подерется за титул.
В своем последнем бою в декабре 2024 года российский боец уступил раздельным решением судей французу Сирилу Гану. Всего на счету 36-летнего Волкова 38 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает второе место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.
Алмейда заявил, что в бою с Волковым будет драться, «будто на кону чемпионский пояс». «Я уже изучил его стиль, сильные и слабые стороны», — заявил на You-Tube-канале The Ariel Helwani Show бразилец.
У 34-летнего Алмейды 22 победы и три поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.
Действующий чемпион тяжелого веса Том Аспиналл заявил, что российский боец является небольшим фаворитом в бою между Волковым и Алмейдой.
«Честно говоря, я считаю, что Волков выиграл у Сирила Гана в прошлом поединке. Он находится в отличной форме. Но и Алмейда хорош. Правда, я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы делать выводы уже сейчас. На данный момент сложно дать точный прогноз, но я бы отдал предпочтение Волкову», — сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Умар Нурмагомедов
Россиянин Умар Нурмагомедов в последнем поединке 19 января проиграл в титульном бою Мерабу Двалишвили, потерпев первое поражение в ММА в карьере при 18 победах. В том бою российский боец сломал руку.
29-летний Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе.
На турнире в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с американцем Марио Баутистой, который занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC.
Баутиста заявил, что был бы рад провести с Умаром Нурмагомедовым пятираундовый бой, отметив, что ему это «сыграло бы на пользу».
«Мы определенно не считаем их непобедимыми. Все эти парни хороши в грэпплинге. Хабиб был просто великолепен. Все ожидают, что и остальные будут такими, но это не так. Думаю, что у нас есть все инструменты, чтобы подготовиться к ним. Почему нет?», — цитирует Баутиста MMA Junkie.
32-летний Баутиста в своем последнем бою в июне 2025-го года одержал победу над американцем Патчи Миксом единогласным решением судей. Всего на счету Баутиста в ММА 16 побед и два поражения.
