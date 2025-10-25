 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,75 x 3,45 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,42 x 4,6 2 7,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,8 2 3,4 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,3 x 3,2 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,15 x 3,35 2 1,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,95 x 4,3 2 3,3 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,5 x 3,2 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 4,3 x 4 2 1,77 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения

Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Джакарте
Россияне в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и одно серебро, а Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Global Look Press)

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который прошел в Джакарте.

Гимнастка Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

Российские гимнасты в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. Победила в турнирной таблице общего зачета команда Китая (3–1–3), второе место заняли гимнасты из Японии (2–2–1), на третьем — сборная США (2–1–2).

Российский гимнаст выиграл первую медаль на чемпионате мира
Спорт
Даниел Маринов

Чемпионат мира в Джакарте проходил с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
гимнастика спортивная гимнастика Федерация гимнастики России Ангелина Мельникова Даниел Маринов
Ангелина Мельникова фото
Ангелина Мельникова
спортсменка
18 июля 2000 года
Материалы по теме
Российский гимнаст выиграл первую медаль на чемпионате мира
Спорт
Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира
Спорт
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55