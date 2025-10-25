Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Джакарте

Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения

Россияне в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и одно серебро, а Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях

Ангелина Мельникова (Фото: Global Look Press)

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который прошел в Джакарте.

Гимнастка Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

Российские гимнасты в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. Победила в турнирной таблице общего зачета команда Китая (3–1–3), второе место заняли гимнасты из Японии (2–2–1), на третьем — сборная США (2–1–2).

Чемпионат мира в Джакарте проходил с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.