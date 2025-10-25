Российский гимнаст выиграл первую медаль на чемпионате мира

Гимнаст Маринов завоевал бронзу чемпионата мира в упражнениях на брусьях

Даниел Маринов выиграл первую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, набрав 14,466 балла в упражнениях на брусьях

Даниел Маринов (Фото: Global Look Press)

Россиянин Даниел Маринов занял третье место в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте.

Маринов набрал 14,466 балла. Для россиянина эта награда стала первой на турнире.

Победителем турнира стал китаец Цзоу Цзинъюань (15,300 балла), второе место занял японец Томохару Цуногаи (14,500 балла). Россиянин Владислав Поляшов (13,966) занял шестое место.

Также на турнире Маринов занял восьмое место в упражнениях на перекладине и седьмое в многоборье.

Ранее на чемпионате мира три награды завоевала россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая две золотые и одну серебряную медаль.

Чемпионат мира в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.