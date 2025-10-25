Россиянин вошел в топ-5 лучших новичков НБА

Российский защитник Егор Демин набрал девять очков, сделал шесть подборов и четыре передачи во втором матче

Российский баскетболист клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин (Фото: Evan Bernstein / Getty Images)

«Бруклин Нетс» дома проиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 124:131 во втором матче сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский защитник Егор Демин набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи за 24 минуты и 36 секунд. Он реализовал три трехочковых.

Демин вошел в топ-5 по очкам и игровому времени в «Бруклине», а также в топ-3 по подборам и передачам.

Демин — первый за семь лет россиянин в НБА. Он вошел в топ-5 самых результативных новичков НБА по итогам дебютных матчей. Также он вошел в топ-3 в истории НБА по количеству трехочковых в первых двух матчах (7).

19-летний защитник в стартовой игре набрал за 22 минуты 14 очков, что является лучшим показателем среди всех российских дебютантов в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Сергею Базаревичу — девять очков (1994 год).

Он реализовал 4 из 6 трехочковых — рекорд среди всех дебютантов «Бруклина».

Также сделал пять подборов, две передачи и один перехват.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Последний перед семилетней паузой россиянин также выступал за «Бруклин» — Тимофей Мозгов (2017/18).

Также вскоре в НБА могут дебютировать Владислав Голдин («Майами Хит») и Виктор Лахин в составе действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер».

«Бруклин» является «самым русским клубом» в истории НБА. За команду играло наибольшее количество россиян, а клубом в 2009-2019 годах владел российский бизнесмен Михаил Прохоров.