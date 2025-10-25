 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,75 x 3,5 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,4 x 4,6 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,97 x 3,85 2 3,5 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,3 x 3,25 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,15 x 3,35 2 1,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Россиянин вошел в топ-5 лучших новичков НБА

Россиянин Егор Демин вошел в топ-5 лучших новичков НБА
Российский защитник Егор Демин набрал девять очков, сделал шесть подборов и четыре передачи во втором матче
Российский баскетболист клуба НБА &laquo;Бруклин Нетс&raquo; Егор Демин
Российский баскетболист клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин (Фото: Evan Bernstein / Getty Images)

«Бруклин Нетс» дома проиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 124:131 во втором матче сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский защитник Егор Демин набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи за 24 минуты и 36 секунд. Он реализовал три трехочковых.

Демин вошел в топ-5 по очкам и игровому времени в «Бруклине», а также в топ-3 по подборам и передачам.

Демин — первый за семь лет россиянин в НБА. Он вошел в топ-5 самых результативных новичков НБА по итогам дебютных матчей.  Также он вошел в топ-3 в истории НБА по количеству трехочковых в первых двух матчах (7).

Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта в НБА
Спорт
Андрей Кириленко&nbsp;

19-летний защитник в стартовой игре набрал за 22 минуты 14 очков, что является лучшим показателем среди всех российских дебютантов в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Сергею Базаревичу — девять очков (1994 год).

Он реализовал 4 из 6 трехочковых — рекорд среди всех дебютантов «Бруклина».

Также сделал пять подборов, две передачи и один перехват.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Последний перед семилетней паузой россиянин также выступал за «Бруклин» — Тимофей Мозгов (2017/18).

Кириленко рассказал, кто из звезд НБА напоминает ему Егора Демина
Спорт
Андрей Кириленко&nbsp;

Также вскоре в НБА могут дебютировать Владислав Голдин («Майами Хит») и Виктор Лахин в составе действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер».

«Бруклин» является «самым русским клубом» в истории НБА. За команду играло наибольшее количество россиян, а клубом в 2009-2019 годах владел российский бизнесмен Михаил Прохоров.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Егор Демин НБА Бруклин Нетс
Материалы по теме
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта в НБА
Спорт
Кириленко рассказал, кто из звезд НБА напоминает ему Егора Демина
Спорт
Кто из россиян играл в НБА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России Политика, 08:10
Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа Политика, 08:00
Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Россиянин вошел в топ-5 лучших новичков НБА Спорт, 07:43
В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов Общество, 07:39
В СРЗП допустили уход Прилепина из партии на фоне возвращения на фронт Политика, 07:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве спрогнозировали пасмурную и прохладную погоду Город, 07:13
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35