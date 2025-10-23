Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА

Кириленко подчеркнул, что он хотел бы видеть российского игрока лидером «Бруклин Нетс» в будущем, однако «всему свое время»

Андрей Кириленко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

После дебюта в НБА российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Демину стоит спокойно играть и работать над собой — тогда результаты придут. Такое мнение «РБК Спорт» выразил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.

«Пока рано говорить о роли Егора в команде, это всего лишь первая игра, поэтому большие поздравления с дебютом. Мы очень хотим, чтобы он стал лидером команды из Бруклина на многие годы вперед, но всему свое время. Пусть спокойно играет и работает над собой, а результат придет», — сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что не стоит зацикливаться на трехочковых или итоговом результате в матче. Сам факт дебюта Демина и того, что он провел его уверенно и активно, уже заслуживает уважения и пристального внимания, считает президент РФБ.

В ночь на 23 октября Демин дебютировал в матче НБА. Летом он был выбран на драфте «Бруклин Нетс» под восьмым номером, что сделало его самым высоко задрафтованным российским игроком в истории лиги.

В матче против «Шарлотт Хорнетс» Демин в конце встречи реализовал четыре из шести трехочковых бросков, что стало рекордом для дебютантов «Бруклина». Также 19-летний Демин набрал 14 очков за 22 минуты игры, установив новый рекорд результативности среди российских дебютантов в НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Базаревичу, который набрал 9 очков в 1994 году.