Эксклюзив

Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА

Андрей Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА
Кириленко подчеркнул, что он хотел бы видеть российского игрока лидером «Бруклин Нетс» в будущем, однако «всему свое время»
Андрей Кириленко&nbsp;
Андрей Кириленко  (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

После дебюта в НБА российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Демину стоит спокойно играть и работать над собой — тогда результаты придут. Такое мнение «РБК Спорт» выразил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.

«Пока рано говорить о роли Егора в команде, это всего лишь первая игра, поэтому большие поздравления с дебютом. Мы очень хотим, чтобы он стал лидером команды из Бруклина на многие годы вперед, но всему свое время. Пусть спокойно играет и работает над собой, а результат придет», — сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что не стоит зацикливаться на трехочковых или итоговом результате в матче. Сам факт дебюта Демина и того, что он провел его уверенно и активно, уже заслуживает уважения и пристального внимания, считает президент РФБ.

В ночь на 23 октября Демин дебютировал в матче НБА. Летом он был выбран на драфте «Бруклин Нетс» под восьмым номером, что сделало его самым высоко задрафтованным российским игроком в истории лиги.

В матче против «Шарлотт Хорнетс» Демин в конце встречи реализовал четыре из шести трехочковых бросков, что стало рекордом для дебютантов «Бруклина». Также 19-летний Демин набрал 14 очков за 22 минуты игры, установив новый рекорд результативности среди российских дебютантов в НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Базаревичу, который набрал 9 очков в 1994 году.

