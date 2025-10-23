Экс-игрок НБА рассказал, кто из звезд лиги напоминает ему Егора Демина

Кириленко рассказал, кто из звезд НБА напоминает ему Егора Демина

Кириленко выразил надежду, что Егора Демина будут оценивать по его собственным достоинствам, а не сравнивать с другими игроками

Андрей Кириленко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российского игрока Егора Демина после дебютного матча в НБА можно сравнить с юной звездой лиги Тарисом Халибертоном из «Индианы Пэйсерс». Об этом «РБК Спорт» заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.

«Если уж проводить какие-то параллели с Деминым, искать похожести и брать идеального игрока и звезду НБА, наверное, больше всего Тарис Халибертон подходит. Это быстрый разыгрывающий, который много играет с мячом и разгоняет атаку», — сказал Кириленко.

По словам Кириленко, из игроков прошлого Демин напоминает ему Шона Ливингстона — высокого, координированного и скоростного баскетболиста, который выступал за множество команд НБА, включая «Бруклин». Он также трижды становился чемпионом лиги.

Кириленко выразил пожелание, чтобы Егора Демина не сравнивали ни с кем, а позволили оставаться собой, а не становиться копией кого-то.

Сегодня состоялся дебют российского баскетболиста Егора Демина в НБА в составе команды «Бруклин Нетс». Летом 2025 года он был выбран клубом под восьмым номером драфта, что сделало его самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

В матче против «Шарлот Хорнетс» Демин набрал 14 очков за 22 минуты, установив новый рекорд результативности для российских дебютантов в НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Базаревичу, набравшему 9 очков в 1994 году.

Также Демин реализовал 4 из 6 трехочковых бросков, что стало рекордом среди дебютантов «Бруклина».

Тарис Халибертон — 25-летний игрок «Индиана Пэйсерс». В прошедшем регулярном сезоне он в среднем за матч набирал 18,6 очка, а также делал 3,5 подбора и 9,2 передачи. В плей-офф его показатели составили 17,3 очка, 5,3 подбора и 8,6 передачи.