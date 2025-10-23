Кириленко рассказал, кто из звезд НБА напоминает ему Егора Демина
Российского игрока Егора Демина после дебютного матча в НБА можно сравнить с юной звездой лиги Тарисом Халибертоном из «Индианы Пэйсерс». Об этом «РБК Спорт» заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.
«Если уж проводить какие-то параллели с Деминым, искать похожести и брать идеального игрока и звезду НБА, наверное, больше всего Тарис Халибертон подходит. Это быстрый разыгрывающий, который много играет с мячом и разгоняет атаку», — сказал Кириленко.
По словам Кириленко, из игроков прошлого Демин напоминает ему Шона Ливингстона — высокого, координированного и скоростного баскетболиста, который выступал за множество команд НБА, включая «Бруклин». Он также трижды становился чемпионом лиги.
Кириленко выразил пожелание, чтобы Егора Демина не сравнивали ни с кем, а позволили оставаться собой, а не становиться копией кого-то.
Сегодня состоялся дебют российского баскетболиста Егора Демина в НБА в составе команды «Бруклин Нетс». Летом 2025 года он был выбран клубом под восьмым номером драфта, что сделало его самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.
В матче против «Шарлот Хорнетс» Демин набрал 14 очков за 22 минуты, установив новый рекорд результативности для российских дебютантов в НБА. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Базаревичу, набравшему 9 очков в 1994 году.
Также Демин реализовал 4 из 6 трехочковых бросков, что стало рекордом среди дебютантов «Бруклина».
Тарис Халибертон — 25-летний игрок «Индиана Пэйсерс». В прошедшем регулярном сезоне он в среднем за матч набирал 18,6 очка, а также делал 3,5 подбора и 9,2 передачи. В плей-офф его показатели составили 17,3 очка, 5,3 подбора и 8,6 передачи.