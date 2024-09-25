Рахимич рассказал, как помог Пьяничу решиться на переход в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Эльвир Рахимич рассказал «Чемпионату», как бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич советовался с ним перед переходом в армейский клуб.
«Он в первую очередь позвонил мне. Я ему сказал все лучшее, что мог сказать и про город, и про ЦСКА. Про клуб, про организацию, про команду. У нас состоялся очень хороший разговор, и это сильно повлияло на его выбор клуба», — сказал Рахимич.
По словам Рахимича, он рад, что Пьянич выбрал ЦСКА. «Надеюсь, он своим опытом и мастерством поможет «армейцам» выйти на высший уровень, завоевать нужные клубу медали и достичь поставленных целей», — добавил босниец.
Накануне стало известно, что босниец Пьянич на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА. 25 сентября он прошел медосмотр в Москве.
Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а после завершения карьеры некоторое время входит в тренерский штаб армейцев.
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