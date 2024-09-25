Тренер рассказал, когда Неймар вернется в строй после разрыва «крестов»
Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии минимум до января. Об этом заявил главный тренер клуба Жорже Жезуш, которого цитирует Daily Sabah.
«Неймар — важный игрок для «Аль-Хиляля» и лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения на поле, мы посмотрим на ситуацию в январе», — сказал Жезуш.
Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» в августе прошлого года успел провести только пять матчей, после чего в октябре поехал в сборную Бразилии и в игре с уругвайцами порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск.
Ожидалось, что форвард после перенесенной операции восстановится примерно за десять месяцев. В феврале он приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле», но пока еще бразилец не готов к возвращению на поле.
Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.
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