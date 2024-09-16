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Журналист узнал о предупреждении «Реалу» от Неймара по поводу Мбаппе

Журналист Хануна: Неймар предупредил звезд «Реала», что играть с Мбаппе — это ад
Французский журналист сообщил, что Неймар, у которого «всегда была война» с Мбаппе, предупредил своих партнеров по сборной Бразилии, играющих в «Реале», что их ждет катастрофа. Мбаппе перешел в «Реал» в июле
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар предупредил бразильских игроков мадридского «Реала», что играть вместе с новичком команды Килианом Мбаппе — это «катастрофа и ад». Об этом сообщил французский журналист Сирил Хануна, которого цитирует Daily Mail.

Мбаппе в июле перешел в «Реал», подписав контракт до 2029 года, и уже забил четыре гола в шести матчах. Мбаппе и Неймар вместе выступали в ПСЖ в 2018–2023 годах и выиграли четыре титула чемпионов Франции.

«Бразильцы в «Реале» дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Неймар отправил бразильцам сообщение о Мбаппе и рассказал, что это катастрофа, что это ад», — сказал Хануна.

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Спорт
Неймар

В «Реале» играют бразильцы Винисиус Жуниор, Эндрик, Родриго и Эдер Милитан.

Неймар с октября 2023 года восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной в матче за сборную.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Неймар Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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