Журналист узнал о предупреждении «Реалу» от Неймара по поводу Мбаппе
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар предупредил бразильских игроков мадридского «Реала», что играть вместе с новичком команды Килианом Мбаппе — это «катастрофа и ад». Об этом сообщил французский журналист Сирил Хануна, которого цитирует Daily Mail.
Мбаппе в июле перешел в «Реал», подписав контракт до 2029 года, и уже забил четыре гола в шести матчах. Мбаппе и Неймар вместе выступали в ПСЖ в 2018–2023 годах и выиграли четыре титула чемпионов Франции.
«Бразильцы в «Реале» дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Неймар отправил бразильцам сообщение о Мбаппе и рассказал, что это катастрофа, что это ад», — сказал Хануна.
В «Реале» играют бразильцы Винисиус Жуниор, Эндрик, Родриго и Эдер Милитан.
Неймар с октября 2023 года восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной в матче за сборную.
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