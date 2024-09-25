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Китайская теннисистка прервала рекордную 24-матчевую серию поражений

Китайская теннисистка Чжан Шуай прервала рекордную 24-матчевую серию поражений
Чжан Шуай в первом круге турнира в Пекине обыграла американку Маккартни Кесслер, одержав свою первую победу с января 2023 года
Чжан Шуай
Чжан Шуай (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла во второй круг турнира WTA в Пекине, прервав рекордную серию поражений.

В первом матче 35-летняя китаянка, получившая wild card в основную сетку, победила американку Маккартни Кесслер, 65-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Ее следующей соперницей будет американка Эмма Наварро.

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Чжан Шуай, бывшая 22-я ракетка мира, прервала серию из 24 подряд поражений в одиночном разряде на уровне WTA. Это является антирекордом для профессионального тенниса на высшем уровне. До сегодняшнего дня Чжан Шуай последнюю победу в одиночном разряде одержала над американкой Мэдисон Бренгл в январе 2023 года в Лионе.

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $8,95 млн.

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