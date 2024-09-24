Чилич побил рекорд, выиграв турнир ATP с 777-го места в мировом рейтинге

Марин Чилич в финале в Ханчжоу на двух тай-брейках обыграл китайца Чжан Чжичжэня и стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP. Победитель US Open-2014 в последние годы много пропустил из-за проблем с коленом

Марин Чилич (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира ATP в Ханчжоу (Китай).

В финальном матче 35-летний хорват победил китайца Чжан Чжичжэня, 43-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Чилич, чемпион US Open 2014 года, из-за проблем с коленом в последние несколько лет выступал неудачно. Перед началом турнира в Ханчжоу он занимал 777-е место в мировом рейтинге, в основную сетку он получил wild card.

В итоге Чилич стал самым низкорейтинговым победителем турнира ATP в истории. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, который в 1998-м завоевал титул в Аделаиде, занимая 550-ю строчку.

Чилич выиграл свой 21-й турнир в карьере и первый с 2021 года.

За свою победу Чилич получит $152,24 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. В следующем обновлении рейтинга ATP он приблизится к топ-200.