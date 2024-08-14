Шнайдер нанесла китайской теннисистке рекордное 22-е поражение подряд
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
В первом матче 20-летняя россиянка победила китаянку Чжан Шуай, 689-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Шнайдер будет американка Эшлин Крюгер (65-й номер рейтинга WTA).
35-летняя Чжан Шуай, бывшая 22-я ракетка мира, проиграла уже 22-й матч подряд в одиночном разряде на уровне WTA. Это новый антирекорд для профессионального тенниса на высшем уровне. Американец Винсент Спейди с октября 1999 года по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд. Чжан Шуай последнюю победу в одиночном разряде одержала над американкой Мэдисон Бренгл в январе 2023 года в Лионе.
Шнайдер занимает 20-е место в рейтинге WTA. В начале августа она завоевала серебро Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой.
Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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