Шнайдер нанесла китайской теннисистке рекордное 22-е поражение подряд

Российская теннисистка в первом круге в Цинциннати победила Чжан Шуай в двух сетах. 35-летняя китаянка, бывшая 22-я ракетка мира, не может выиграть матч с января 2023 года

Диана Шнайдер (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В первом матче 20-летняя россиянка победила китаянку Чжан Шуай, 689-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Шнайдер будет американка Эшлин Крюгер (65-й номер рейтинга WTA).

35-летняя Чжан Шуай, бывшая 22-я ракетка мира, проиграла уже 22-й матч подряд в одиночном разряде на уровне WTA. Это новый антирекорд для профессионального тенниса на высшем уровне. Американец Винсент Спейди с октября 1999 года по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд. Чжан Шуай последнюю победу в одиночном разряде одержала над американкой Мэдисон Бренгл в январе 2023 года в Лионе.

Шнайдер занимает 20-е место в рейтинге WTA. В начале августа она завоевала серебро Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой.

Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.