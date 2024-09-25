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Клуб КХЛ назначил нового главного тренера

Вячеслав Буцаев возглавил клуб КХЛ «Барыс»
Вячеслав Буцаев сменил в казахстанском клубе Дэвида Немировски, который покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами на старте нового сезона
Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Барыса». Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.

Соглашение со специалистом будет действовать до конца сезона.

«Барыс» на этой неделе покинул канадец Дэвид Немировски. Один матч в качестве и.о. главного тренера успел отработать Евгений Королев — с московским «Динамо» (1:3).

В тренерский штаб Буцаева войдут Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

В нынешнем сезоне «Барыс» потерпел семь поражений в восьми играх. На данный момент команда является худшей в лиге.

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Последним местом работы 54-летнего Буцаева был подмосковный «Витязь», который он покинул в апреле 2023 года.

В качестве тренера Буцаев ранее работал в системе ЦСКА ассистентом и главным тренером (2009–2013), также он возглавлял «Сочи» (2014–2017) и нижнекамский «Нефтехимик» (2018–2021).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Барыс Вячеслав Буцаев
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