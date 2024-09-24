«Барыс» проиграл «Динамо» в первом матче КХЛ после отставки главного тренера

Аутсайдер КХЛ проиграл «Динамо» в первом матче после смены тренера

«Барыс» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. После увольнения главного тренера казахстанского клуба Дэвида Немировски 24 сентября и.о. стал Евгений Королев

Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»

Московское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (6-я и 44-я минуты) и Джордан Уил (27). У проигравших отличился Алихан Омирбеков (29).

«Барыс» провел первый матч после увольнения главного тренера Дэвида Немировски. Ранее 24 сентября казахстанский клуб объявил, что и.о. главного тренера стал Евгений Королев.

«Динамо» набрало восемь очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с тремя очками в восьми играх расположился на последней строчке на Востоке и всей КХЛ.

В следующем матче «Динамо» 29 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», «Барыс» 26 сентября дома сыграет с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 6:3;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Сочи» — 4:2.