Аутсайдер КХЛ проиграл «Динамо» в первом матче после смены тренера
Московское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (6-я и 44-я минуты) и Джордан Уил (27). У проигравших отличился Алихан Омирбеков (29).
«Барыс» провел первый матч после увольнения главного тренера Дэвида Немировски. Ранее 24 сентября казахстанский клуб объявил, что и.о. главного тренера стал Евгений Королев.
«Динамо» набрало восемь очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с тремя очками в восьми играх расположился на последней строчке на Востоке и всей КХЛ.
В следующем матче «Динамо» 29 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», «Барыс» 26 сентября дома сыграет с «Сочи».
Другие результаты дня:
«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 6:3;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Сочи» — 4:2.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов