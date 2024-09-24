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Аутсайдер КХЛ проиграл «Динамо» в первом матче после смены тренера

«Барыс» проиграл «Динамо» в первом матче КХЛ после отставки главного тренера
«Барыс» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. После увольнения главного тренера казахстанского клуба Дэвида Немировски 24 сентября и.о. стал Евгений Королев
Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»
Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»

Московское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (6-я и 44-я минуты) и Джордан Уил (27). У проигравших отличился Алихан Омирбеков (29).

«Барыс» провел первый матч после увольнения главного тренера Дэвида Немировски. Ранее 24 сентября казахстанский клуб объявил, что и.о. главного тренера стал Евгений Королев.

В КХЛ произошла первая в сезоне отставка главного тренера
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Евгений Королев

«Динамо» набрало восемь очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с тремя очками в восьми играх расположился на последней строчке на Востоке и всей КХЛ.

В следующем матче «Динамо» 29 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», «Барыс» 26 сентября дома сыграет с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 6:3;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Сочи» — 4:2.

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