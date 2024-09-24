В КХЛ произошла первая в сезоне отставка главного тренера

Аутсайдер КХЛ «Барыс» уволил Дэвида Немировски, и.о. главного тренера стал Евгений Королев

Евгений Королев (Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»)

Евгений Королев назначен и.о. главного тренера «Барыса». Об этом сообщается в телеграм-канале астанинского клуба КХЛ.

Он сменил 48-летнего канадца Дэвида Немировски, который покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами на старте нового сезона. Это первая отставка в нынешнем сезоне КХЛ.

«Барыс» потерпел шесть поражений в семи играх. На данный момент команда является худшей в лиге.

Немировски работал в КХЛ с 2015 года. Он был спортивным директором в «Адмирале», затем на протяжении четырех сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо», при нем команда трижды играла в плей-офф. В минувшем сезоне специалист работал в качестве главного тренера новосибирской «Сибири». «Барыс» он возглавил в начале мая.

Королеву 46 лет, для него это будет первая работа в КХЛ в качестве главного тренера. Ранее он работал в казахстанском клубе в сезонах 2016/17 и 2017/18, являясь помощником Эдуарда Занковца и Евгения Корешкова. Позже возглавлял «Темиртау» и «Сарыарку» в чемпионате Казахстана, а в минувшем сезоне входил в тренерский штаб новосибирской «Сибири».