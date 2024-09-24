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В КХЛ произошла первая в сезоне отставка главного тренера

Немировски покинул пост тренера клуба КХЛ «Барыс», и.о. стал Евгений Королев
Аутсайдер КХЛ «Барыс» уволил Дэвида Немировски, и.о. главного тренера стал Евгений Королев
Евгений Королев
Евгений Королев (Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»)

Евгений Королев назначен и.о. главного тренера «Барыса». Об этом сообщается в телеграм-канале астанинского клуба КХЛ.

Он сменил 48-летнего канадца Дэвида Немировски, который покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами на старте нового сезона. Это первая отставка в нынешнем сезоне КХЛ.

«Барыс» потерпел шесть поражений в семи играх. На данный момент команда является худшей в лиге.

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Сочи»

Немировски работал в КХЛ с 2015 года. Он был спортивным директором в «Адмирале», затем на протяжении четырех сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо», при нем команда трижды играла в плей-офф. В минувшем сезоне специалист работал в качестве главного тренера новосибирской «Сибири». «Барыс» он возглавил в начале мая.

Королеву 46 лет, для него это будет первая работа в КХЛ в качестве главного тренера. Ранее он работал в казахстанском клубе в сезонах 2016/17 и 2017/18, являясь помощником Эдуарда Занковца и Евгения Корешкова. Позже возглавлял «Темиртау» и «Сарыарку» в чемпионате Казахстана, а в минувшем сезоне входил в тренерский штаб новосибирской «Сибири».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Барыс Дэвид Немировски
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