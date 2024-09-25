Радимов предположил, что экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит «Химки»
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил «РБ Спорт», что экс-тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить подмосковные «Химки».
Абаскаль с июня был главным тренером «Гранады», которая в этом сезоне играет во втором дивизионе, но смог одержать только одну победу в шести турах и был уволен 21 сентября. Уже на следующий день испанец посетил матч «Спартака» с московским «Динамо».
«Сейчас, как я понимаю, он поедет в «Химки»... Или куда-то еще в Россию. Он же не просто так приехал. Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в «Химках» он сейчас придет, сменит своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может», — сказал Радимов.
Главным тренером «Химок» является испанец Франк Артига. После девяти туров подмосковный клуб занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав семь очков. В последних трех турах «Химки» не забили ни одного гола.
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