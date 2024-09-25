Экс-чемпион UFC Петр Ян узнал своего следующего соперника

Российский боец заявил, что соперник, дата и место проведения боя уже определены, но не рассказал никаких подробностей

Петр Ян (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил в соцсети Х, что уже знает своего следующего соперника.

«Соперник, дата и место проведения боя уже забронированы», — написал Ян.

Других подробностей россиянин не уточнил. Ранее он говорил, что хотел бы провести поединок с бразильцем Дейвисоном Фигейредо.

В своем последнем поединке в марте этого года Ян победил китайца Сун Ядуна.

До поединка с китайцем россиянин проиграл четыре из пяти боев: в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе из-за дисквалификации за запрещенный прием, в апреле 2022-го уступил ему же раздельным решением судей, в октябре, также раздельным решением, проиграл Шону О'Мэлли, а в марте прошлого года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Яна теперь 17 побед и пять поражений в ММА. Он занимает третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе. В сентябре чемпионом UFC в этой весовой категории стал Двалишвили.