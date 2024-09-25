Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ
Российский лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.
Форвард покинул лед во время третьего периода и больше не возвращался. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт сообщил, что у Панарина травма «нижней части тела» и он проходит обследование.
Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Рейнджерс», которые забросили пять шайб в последние шесть минут третьего периода.
Панарину 32 года, в прошлом сезоне он набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах, заняв четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.
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