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Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ

Лидер «Рейнджерс» Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ
Лидер «Рейнджерс» не доиграл матч против «Айлендерс». Степень серьезности повреждения российского форварда пока неизвестна
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.

Форвард покинул лед во время третьего периода и больше не возвращался. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт сообщил, что у Панарина травма «нижней части тела» и он проходит обследование.

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Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Рейнджерс», которые забросили пять шайб в последние шесть минут третьего периода.

Панарину 32 года, в прошлом сезоне он набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах, заняв четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
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