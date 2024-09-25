Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ

Лидер «Рейнджерс» не доиграл матч против «Айлендерс». Степень серьезности повреждения российского форварда пока неизвестна

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.

Форвард покинул лед во время третьего периода и больше не возвращался. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт сообщил, что у Панарина травма «нижней части тела» и он проходит обследование.

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Рейнджерс», которые забросили пять шайб в последние шесть минут третьего периода.

Панарину 32 года, в прошлом сезоне он набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах, заняв четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.