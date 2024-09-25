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Влетевший головой в борт игрок КХЛ перенес операцию

Влетевший головой в борт форвард «Салават Юлаева» Кузьмин перенес операцию
Глеб Кузьмин получил травму позвоночника 17 сентября в матче с «Авангардом» и покинул лед на носилках. Гендиректор уфимского клуба сообщил, что форвард успешно перенес сложную операцию, а сроки восстановления пока неизвестны
Глеб Кузьмин
Глеб Кузьмин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление. Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут. <...> Удовлетворены, что операция прошла успешно, она была непростой», — сказал Баширов.

Влетевшего головой в борт игрока КХЛ отправили на лечение в Москву
Спорт
Глеб Кузьмин

Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Хоккеист получил компрессионный перелом грудного позвонка и был перевезен в Москву.

27-летний Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в системе уфимского клуба.

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