Влетевший головой в борт игрок КХЛ перенес операцию
Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
«Врачи сказали, что все хорошо, сейчас Кузьмин переведен в палату. Надеемся на его скорое выздоровление. Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут. <...> Удовлетворены, что операция прошла успешно, она была непростой», — сказал Баширов.
Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Хоккеист получил компрессионный перелом грудного позвонка и был перевезен в Москву.
27-летний Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в системе уфимского клуба.
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