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Влетевшего головой в борт игрока КХЛ отправили на лечение в Москву

Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
Глеб Кузьмин получил травму позвоночника 17 сентября в матче с «Авангардом» и покинул лед на носилках. Было решено отправить его на операцию в Москву
Глеб Кузьмин
Глеб Кузьмин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, получившего травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», отправили на лечение в Москву, сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Супруга хоккеиста Кристина 18 сентября рассказала телеграм-каналу Mash Batash, что у него компрессионный перелом грудного позвонка. Отец хоккеиста сообщил, что его отправили в столицу спецбортом.

«В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждем с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лед», — заявили в «Салавате Юлаеве».

В клубе КХЛ рассказали о состоянии влетевшего головой в борт игрока
Спорт
Глеб Кузьмин

27-летний Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в уфимском клубе.

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Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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