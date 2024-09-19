Влетевшего головой в борт игрока КХЛ отправили на лечение в Москву
Нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, получившего травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», отправили на лечение в Москву, сообщила пресс-служба уфимского клуба.
Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Супруга хоккеиста Кристина 18 сентября рассказала телеграм-каналу Mash Batash, что у него компрессионный перелом грудного позвонка. Отец хоккеиста сообщил, что его отправили в столицу спецбортом.
«В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждем с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лед», — заявили в «Салавате Юлаеве».
27-летний Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в уфимском клубе.
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