Форвард «Салавата» врезался головой в борт в матче КХЛ, его увезли на носилках

Игрок «Салавата» врезался головой в борт и его увезли со льда на носилках

Глеб Кузьмин получил травму во втором периоде матча против «Авангарда». Форвард рвался к воротам омичей, в борьбе Дарреном Дицем потерял равновесие и врезался в борт

Глеб Кузьмин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил серьезную травму в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».

Инцидент произошел в середине второго периода. Кузьмин рвался к воротам омичей, в борьбе Дарреном Дицем потерял равновесие и врезался головой в борт. Со льда его увезли на носилках.

Подробностей о его состоянии в «Савалате» пока не рассказали.

После второго периода счет в матче 3:1 в пользу уфимского клуба.

27-летний Кузьмин провел в этом сезоне пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.