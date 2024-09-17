Игрок «Салавата» врезался головой в борт и его увезли со льда на носилках
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил серьезную травму в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».
Инцидент произошел в середине второго периода. Кузьмин рвался к воротам омичей, в борьбе Дарреном Дицем потерял равновесие и врезался головой в борт. Со льда его увезли на носилках.
Подробностей о его состоянии в «Савалате» пока не рассказали.
После второго периода счет в матче 3:1 в пользу уфимского клуба.
27-летний Кузьмин провел в этом сезоне пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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