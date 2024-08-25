РПЛ назвала законным выход Смолова в качестве шестой замены в матче с «Динамо»

В РПЛ назвали законным выход Смолова на замену в матче против «Динамо»

Регламент позволяет обеим командам делать дополнительную замену, если у одного из игроков подозрение на черепно-мозговую травму. У «Динамо» по такой причине заменили вратаря Лунева, поэтому «Краснодар» выпустил на поле Смолова

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче шестого тура с московским «Динамо», поскольку у соперников вратарь выбыл из-за черепно-мозговой травмы, говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

«Краснодар» в гостях победил «Динамо» со счетом 1:0. В концовке встречи у хозяев травму получил вратарь Андрей Лунев, которому ногами в голову влетел Джон Кордоба. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча заявил, что у Лунева может быть сотрясение мозга.

«Согласно регламенту, если команда делает экстренную замену из-за черепно-мозговой травмы, право на дополнительную замену получает и ее соперник», — отметили в лиге.

Шестым замененным игроком у кубанской команды в компенсированное время стал нападающий Федор Смолов, который последние два сезона выступал за «бело-голубых». Его выход освистала часть болельщиков «Динамо», отмечает «РИА Новости».

В июне Смолов на правах свободного агента подписал контракт с «Краснодаром» на один сезон.