В РПЛ назвали законным выход Смолова на замену в матче против «Динамо»
«Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче шестого тура с московским «Динамо», поскольку у соперников вратарь выбыл из-за черепно-мозговой травмы, говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
«Краснодар» в гостях победил «Динамо» со счетом 1:0. В концовке встречи у хозяев травму получил вратарь Андрей Лунев, которому ногами в голову влетел Джон Кордоба. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча заявил, что у Лунева может быть сотрясение мозга.
«Согласно регламенту, если команда делает экстренную замену из-за черепно-мозговой травмы, право на дополнительную замену получает и ее соперник», — отметили в лиге.
Шестым замененным игроком у кубанской команды в компенсированное время стал нападающий Федор Смолов, который последние два сезона выступал за «бело-голубых». Его выход освистала часть болельщиков «Динамо», отмечает «РИА Новости».
В июне Смолов на правах свободного агента подписал контракт с «Краснодаром» на один сезон.
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