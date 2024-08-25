Московское «Динамо» проиграло «Краснодару»
Футболисты московского «Динамо» уступили «Краснодару» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Москве завершился со счетом 0:1. Мяч попал в ворота после удара Виктора Са рикошетом от Фабиана Бальбуэны на 25-й минуте.
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев был заменен на 80-й минуте после столкновения с Джоном Кордобой, который влетел в упавшего динамовца ногами.
В предыдущем матче с «Краснодаром» в РПЛ 25 мая «Динамо» уступило со счетом 0:1 и лишилось шанса стать чемпионом.
«Динамо» потерпело второе поражение в турнире и занимает третье место с 12 очками. У «Краснодара» третья победа подряд, он с 12 очками идет четвертым.
В седьмом туре «Динамо» сыграет 1 сентября на выезде с «Оренбургом», а «Краснодар» в тот же день встретится в Москве с «Локомотивом».
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