Московское «Динамо» проиграло «Краснодару»

Единственный мяч был забит рикошетом от защитника «Динамо» Бальбуэны после удара Виктора Са

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты московского «Динамо» уступили «Краснодару» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 0:1. Мяч попал в ворота после удара Виктора Са рикошетом от Фабиана Бальбуэны на 25-й минуте.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев был заменен на 80-й минуте после столкновения с Джоном Кордобой, который влетел в упавшего динамовца ногами.

В предыдущем матче с «Краснодаром» в РПЛ 25 мая «Динамо» уступило со счетом 0:1 и лишилось шанса стать чемпионом.

«Динамо» потерпело второе поражение в турнире и занимает третье место с 12 очками. У «Краснодара» третья победа подряд, он с 12 очками идет четвертым.

В седьмом туре «Динамо» сыграет 1 сентября на выезде с «Оренбургом», а «Краснодар» в тот же день встретится в Москве с «Локомотивом».